Medidas sustitutivas a otro empleado del CNE por caos en primarias

Tegucigalpa – Un juez de Letras en audiencia de declaración de imputado dictó medidas sustitutivas a un empleado del Consejo Nacional Electoral (CNE) por los incidentes del 9 de marzo, día de las elecciones primarias.

El imputado responde al nombre de José Martin Pastrana Sánchez, por suponerlo responsable de fraude, violación a los deberes de los funcionarios y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones.

La audiencia inicial fue programada para el jueves 21 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana.

En el día de las elecciones primarias se registró caos en la capital hondureña tras que hubo un retraso en el traslado del material electoral a los centros de votación. AG