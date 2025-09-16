Medidas sustitutivas a mujer por falsificación de documentos electorales en las primarias

Tegucigalpa – Un juez de Letras de lo Penal dictó en audiencia inicial medida sustitutiva a la prisión preventiva a una mujer acusada de delitos electorales durante los comicios primarios.

La imputada responde al nombre de Monserrat Padilla Valladares, acusada de la comisión del delito de falsificación de documentos electorales.

Según el requerimiento fiscal del Ministerio Público, la imputada y otras personas aumentaron indebidamente los votos a favor de un precandidato presidencial durante las elecciones primarias.

De acuerdo a las investigaciones, durante la verificación administrativa, los imputados alteraron el acta de cierre del nivel electivo a nivel presidencial de una junta receptora de votos tras aumentar 57 votos a un presidenciable en el municipio de Esparta, departamento de Atlántida.

La audiencia preliminar fue programada para el viernes 26 de septiembre a las 9:00 de la mañana. AG