Medidas sustitutivas a exjueza por conocer expediente de demanda contra Honduras

Tegucigalpa – Un juez de Letras en audiencia inicial dictó este miércoles medidas sustitutivas a una exjueza señalada de conocer una demanda en contra del Estado hondureño.

La imputada responde al nombre de Alina María Cuadra Morales, acusada de la comisión de dos delitos de abuso de autoridad.

Entre las medidas que deberá cumplir la imputada es no salir del país y firmar cada 15 días en los Juzgados de Letras.

La audiencia preliminar fue programada para el miércoles 24 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

Según el requerimiento fiscal, la imputada cuando era jueza conoció el expediente de una demanda contra el Estado por un monto de 450 millones de lempiras.

Sin embargo, la imputada debía abstenerse de conocer el expediente debido a la existencia de una cláusula arbitral en el contrato de la alianza público privada (APP).

Cuadra Morales ordenó en su resolución la continuación del proceso judicial y rechazó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR). AG