Medidas sustitutivas a empresario por un caso de fraude millonario en el IHSS

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia inicial dictó medidas sustitutivas a un empresario por un caso de desfalco en el Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

El imputado responde al nombre Elmer Antonio Rubí Rivera, acusado de la presunta comisión de los delitos de fraude y lavado de activos.

La portavoz de los Juzgados de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción, Bárbara Castillo, informó que el imputado presentó una caución hipotecaria de 13 millones de lempiras.

Rubí Rivera deberá cumplir las medidas de no salir del país, presentarse periódicamente a firmar en el Juzgado y quedar al cuidado de su apoderado legal.

Según las investigaciones del Ministerio Público, Rubí Rivera recibió fondos a través de su madre, mediante la emisión de cheques sin justificación legal por parte de empresas fachadas, por un monto total de dos millones 490 mil 750 lempiras.

Dichos fondos fueron manejados mediante operaciones financieras destinadas a ocultar su origen ilícito.

El exsubgerente de compras del IHSS, José Zelaya, supuestamente favoreció de forma irregular a la empresa Distribuidora de Suministros Médicos (DISUMED), propiedad de Elmer Rubí, adjudicándole de manera fraccionada cinco compras directas de gasas quirúrgicas por un total de 893 mil 750 lempiras. AG