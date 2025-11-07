Medidas sustitutivas a dos policías por maltrato animal

Tegucigalpa – Un juez de letras en audiencia de declaración de imputados dictó medidas sustitutivas a dos agentes de la Policía Nacional acusados del delito de maltrato animal.

Los imputados responden a los nombres de José David González Moncada y Cristhian Omar Chacón, policías asignados a la jefatura de San Buenaventura

La audiencia inicial quedó programada para el viernes 21 de noviembre a las 8:30 de la mañana.

Según el requerimiento fiscal, los agentes se conducían en una patrulla policial, cuando al realizar un viraje, pasaron sobre el animal que descansaba al borde de la vía.

Luego abandonaron el lugar sin auxiliarlo ni informar a sus superiores, indicó el Ministerio Público. AG