Medidas sustitutivas a dos personas por delitos electorales en Namasigüe

Tegucigalpa – Un juez de letras de lo penal en audiencia de declaración de imputado dictó medidas sustitutivas a dos personas acusadas de delitos electorales en el municipio de Namasigüe, zona sur del país.

Los imputados son Elvin Quiñonez Sánchez y Rosa Herminia Gatorno, acusados del delito de otros delitos electorales.

Entre las medidas que deberán cumplir los imputados están la de no salir del país y presentarse periódicamente al juzgado a firmar.

La audiencia inicial fue programada para el lunes 20 de octubre a las 9:00 de la mañana.

Según el requerimiento fiscal, estos imputados junto a otras dos personas fueron miembros de junta receptoras de votos (JRV) y anularon votos a un candidato en el nivel de corporación municipal de Namasigüe en el Partido Nacional.

De acuerdo a las investigaciones, el movimiento Avanza obtuvo 315 votos y el movimiento Papi a la Orden 130, pero tras el escrutinio especial, los resultados fueron prácticamente ratificados.

Tres días después, la Junta Especial de Verificación y Recuento realizó un nuevo escrutinio en una JRV donde anuló arbitraria e injustificadamente 111 votos al precandidato del movimiento Avanza. AG