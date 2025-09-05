Medidas sustitutivas a dos exempleados del CNE por caos en 9M

Tegucigalpa – El Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción en audiencia inicial dictó medidas sustitutivas a dos exempleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) por los incidentes en los comicios primarios.

Los imputados responden a los nombres de Dennis Emilio Hércules Rosa y José Martín Pastrana, acusados por la supuesta comisión de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios, fraude y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

Según las investigaciones del Ministerio Público, la comisión evaluadora del CNE incumplió sus obligaciones al recomendar la contratación de una empresa sin flota vehicular registrada, idoneidad ni capacidad técnica para el transporte del material electoral.

La empresa beneficiada con el contrato fue “Ingeniería, Logística y Transporte S. de R.L de C.V.”, propiedad de Carlos Fonseca, por un monto de 64 millones 789 mil 021.78 lempiras, excediendo los 21 millones del presupuesto asignado para el proyecto.

El contrato con la empresa de transporte fue firmado el 7 de marzo, dos días antes de las elecciones primarias. AG