Medidas para los desfiles patrios buscan garantizar orden, equidad y seguridad, afirma viceministra de Educación

Tegucigalpa- Las medidas establecidas para la organización de los Desfiles Patrios del próximo 15 de septiembre responden a un reglamento ya existente, cuyo propósito es garantizar el orden, la equidad y la seguridad durante el desarrollo de las actividades cívicas, dijo la viceministra de Educación, Angélica Sanders.

La funcionaria explicó que, en el caso del Distrito Central, únicamente 60 centros educativos participarán en el tradicional recorrido que culminará en el Estadio Nacional «Chelato Uclés», como parte de un proceso de inscripción organizado y transparente.

«Todos los lineamientos son de aplicación nacional, pero en el Distrito Central serán 60 los centros educativos seleccionados. Estamos trabajando de manera organizada en el proceso de inscripción y la única limitante para un centro educativo sería no ajustarse a los bloques establecidos, ya que buscamos objetividad y orden en los desfiles», manifestó la funcionaria.

Sanders detalló que la Secretaría de Educación elaboró una guía que será distribuida a directores departamentales, distritales y de centros educativos, en la que se establecen los parámetros que deberán cumplirse, desde la vestimenta de las bandas y palillonas hasta los cuadros cívicos que presentarán los estudiantes.

Asimismo, indicó que el reglamento fija el tiempo de participación de cada centro educativo para evitar retrasos que prolonguen los desfiles hasta horas de la tarde, protegiendo así a los estudiantes de una exposición prolongada al sol.

«Queremos un desfile equitativo. El reglamento norma todo el proceso, define los tiempos y establece con qué instituciones se contará para el apoyo logístico y de seguridad», añadió.

La convocatoria oficial fue lanzada por el Comité Cívico Interinstitucional Permanente (COCIP), integrado por la Secretaría de Educación, las Fuerzas Armadas de Honduras, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, bajo el lema «Honduras Nos Une».

La Secretaría de Educación informó que la inscripción se realizará mediante una plataforma digital, abierta y transparente, en igualdad de condiciones para centros educativos gubernamentales y no gubernamentales. La participación será voluntaria y únicamente los primeros 60 centros educativos que completen el proceso de inscripción y acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente serán seleccionados; esta medida aplica para el Distrito Central, reiteró la viceministra.

Como parte del procedimiento, los centros educativos dispondrán de un código QR o un enlace digital para remitir la documentación requerida y verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el reglamento general que regirá la organización y desarrollo de los Desfiles Patrios 2026.LB