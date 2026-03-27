Medidas distintas a prisión para empresario Lenir Pérez acusado de daños ambientales en Tocoa

Tegucigalpa – Un juez hondureño dictó, la mañana de este viernes, medidas distintas a la prisión preventiva para el empresario Lenir Pérez, acusado por explotación de recursos naturales y daños agravados en el Parque Nacional Montaña de Botaderos «Carlos Escaleras», en Tocoa, Colón.

– Se programó la audiencia inicial para el jueves 9 de abril de 2026.

El empresario hondureño compareció este día en audiencia de imputados tras la acusación penal por parte del Ministerio Público.

La Fiscalía reiteró la acusación presentada en el requerimiento fiscal y solicitó prisión preventiva, mientras que la Procuraduría solicitó medidas distintas a la prisión preventiva.

La acusación privada del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa adhirió el requerimiento y solicitó prisión preventiva, considerando la influencia del acusado.

La abogada Kenia Oliva, dijo que son muchas las comunidades que se oponen a este proyecto. “Aquí lo importante es que el Estado debe de garantizarnos a todos los ciudadanos que se cumpla con la ley y la ley ya establecía que esa era una zona protegida y que para que él podía instalar este tipo de empresas debería de ser vigilante el Estado”, adicionó.

Describió que existen informes técnicos, pericias ambientales, técnicas, científicas, relatos de biólogos que sustentan el caso.

“Incluso hay otros requerimiento fiscal por falsificación de documentos, de actas, es decir, han habido muchísimas licencias por parte del Estado, omisiones por parte Inhgeomin (Instituto Hondureño de Geología y Minas) para el otorgamiento de licencias ambientales”, cuestionó.

Puntualizó que la empresa demandada asegura que se dedica a la minería no metálica, pero la comunidad afirma es que se ha extraído hierro del parque, entonces la licencia señala que era para un rubro, pero en la práctica era para otro. JS