Medidas distintas a la prisión a yerno de edil sampedrano y dos personas más

Tegucigalpa – Un juez designado otorgó este viernes medidas distintas a la detención judicial a tres personas implicadas en un caso de corrupción en la alcaldía de San Pedro Sula.

Los imputados son Steve Fajardo (yerno del edil Roberto Contreras), su tío Josué David Fajardo y José Antonio Juárez, acusados de la comisión de los delitos de fraude y lavado de activos.

Las tres personas no deberán salir del país, presentarse periódicamente a los juzgados de SPS, Tegucigalpa y Comayagua; no comunicarse entre ellos mismo, otorgar una fianza hipotecaria y estar bajo cuidado bajo el abogado.

Así lo comunicó este viernes el abogado defensor, Marlon Duarte, que confirmó que las tres personas se presentaron de manera voluntaria ante el juez.

La audiencia inicial fue programada para el miércoles 18 de marzo y seguirá el jueves 19.

Relación de hechos

Según las investigaciones, funcionarios municipales de SPS, exfuncionarios y ciudadanos particulares se confabularon para fraude a la alcaldía por un monto de 45.5 millones de lempiras.

El caso data entre julio de 2023 y abril de 2024 mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados supuestamente al mejoramiento vial.

Se determinó que los 33 contratos se fraccionaron para evadir los procesos de licitación pública: 26 fueron por contratación directa y 7 por licitación privada.

La empresa constructora incumplió requisitos básicos como presentar garantías de anticipo o nóminas de personal técnico, según las investigaciones.

La acusación incluye a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOD), Steve Fajardo, Josué David Fajardo, los representantes de empresas que se coludieron en el esquema: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales Corea.

También son acusados empleados municipales: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica (Gerencia de Infraestructura); Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos) y Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías).

A ellos se les imputan los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos. AG