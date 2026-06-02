Medidas de presión continuarán señala dirigencia magisterial

Tegucigalpa– Una dirigente magisterial afirmó que no lograron sentarse con el gobierno ya que consideran que usurpadores del magisterio también se encontraban en el lugar y no aceptaron negociar con la presencia de ellos en el lugar.

Los dirigentes de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), reiteraron que no se sentarán con el gobierno mientras estén dirigentes magisteriales que no están reconocidos por la federación.

“Los acercamientos quedaron suspendidos porque estaba la paralela ahí ya con el gobierno y no podemos permitir que estos usurpadores decidan por las bases”, arguyó una de las docentes.

Indicó que se reunirán nuevamente la FOMH para tomar las medidas de acción que se realizarán mañana.

A nivel nacional los docentes mantienen tomas de carreteras en protesta por el incumplimiento de sus demandas.

Entre las principales demandas del magisterio figura el pago efectivo del reajuste salarial, una promesa que, según los docentes, fue anunciada por el gobierno a través de la titular de la Secretaría de Educación, pero que aún no se ha materializado.

Como consecuencia de las protestas, las actividades académicas permanecerán suspendidas en numerosos centros educativos del país, afectando temporalmente el desarrollo normal de las clases.

Los docentes aseguraron que mantendrán las medidas hasta obtener respuestas satisfactorias a sus planteamientos, especialmente en lo relacionado con el reajuste salarial y otros temas vinculados a las condiciones laborales del gremio. IR