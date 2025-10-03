Medidas cautelares contra tres implicados en casos de corrupción en la OABI

San Pedro Sula – En las últimas horas, el Juzgado de Letras en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción de San Pedro Sula dictó en audiencia inicial medidas sustitutivas a la prisión a tres personas implicadas en un caso de corrupción en la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Los imputados responden a los nombres de Jaime Renán Banegas Zerón, Jorge Luis Martínez Grijalva y Rigoberto Portillo Mejía.

El Ministerio Público los acusa de la comisión de los delitos de asociación para delinquir, usurpación de funciones públicas, complicidad en malversación por uso, estafa, uso de información privilegiada, autor de malversación por uso, cómplice de estafa y concusión.

La audiencia preliminar fue programada para el 4 de noviembre a las 9:30 de la mañana.

Según el requerimiento fiscal, hubo irregularidades en operaciones vinculadas de la OABI, los acusados ofrecían supuestas oportunidades de inversión en el rubro hotelero, utilizando influencia o acceso a información relacionada con bienes incautados.

A cambio de estos beneficios, una víctima depositó más de un millón de lempiras a Jaime Banegas Zerón y Jorge Martínez, quienes retiraron el dinero en efectivo sin haber realizado ninguna gestión administrativa que respaldara la inversión. AG