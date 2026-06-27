Medida de frijoles aumenta 10 lempiras y ahora se cotiza a 130

Tegucigalpa – La medida de frijoles de cinco libras aumentó su precio en 10 lempiras esta semana y ahora se cotiza en 130 lempiras.

Así lo informó la comerciante Josseline Zelaya quien indicó que la semana pasada la medida de frijoles se cotizaba a 120 lempiras.

Lo anterior significa un nuevo golpe a los bolsillos de los hondureños ya que los frijoles forman parte de los productos de la canasta básica de mayor consumo.

El incremento obedece a los altos costos de producción en el campo, argumentó.

Muchos insumos de producción han aumentado de precio a raíz del aumento en los precios de los combustibles, acotó.

Aunque Honduras hilvana varias semanas con tendencia a la baja en los precios de los combustibles, esto todavía no tiene un impacto en los costos de la canasta básica. (RO)