Médicos y enfermeras del IHSS se toman el Bulevar del Norte en SPS

Tegucigalpa – Personal de medicina, de enfermería y algunos derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se plantaron este miércoles a la altura del Bulevar del Norte, en San Pedro Sula, Cortés, en el norte del país, exigiendo mejores condiciones laborales.

“Nuestra situación aquí en el Hospital Regional del Norte cada vez es más compleja, nuestro hospital tiene casi 3 años donde hay varias áreas donde se han arruinado varios aires acondicionados y no los han reparado en salas de internamiento, de labor y parto, pediátricas, en la consulta externa, eso genera que hayan temperaturas extrema”, dijo el doctor Carlos Espinoza.

El galeno dijo que esperan que las quejas que están manifestando en esa protesta lleguen a la ministra Carla Paredes, quien preside la interventora del IHSS.

“Esperamos que la ministra se tome su tiempo con las autoridades locales y puedan visitar esas áreas y darse cuenta de las condiciones inhumanas. En esas condiciones no se puede atender pacientes, no se puede dar atención médica, no puede una mujer estar dando a luz con 40 grados de temperatura”, reclamó. VC