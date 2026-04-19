Médicos vuelven a las calles en medio de tensión por crisis sanitaria heredada

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH), convocó a una asamblea extraordinaria informativa a nivel nacional para este lunes 20 de abril, en un nuevo capítulo de tensión con las autoridades de Salud por despidos, reintegros, aumento de salarios y pagos pendientes, contratos y el manejo del presupuesto del sector.

La convocatoria se produce en medio de denuncias de que cientos de médicos fueron nombrados en las últimas horas del gobierno de Xiomara Castro sin cumplir con los requisitos de ley y sin el respaldo presupuestario correspondiente, una situación que, según las autoridades sanitarias, ha profundizado el desorden administrativo y financiero en la Secretaría de Salud.

A la vez, el gremio médico ha regresado a las calles después de años sin usar la protesta como principal herramienta de presión, en un contexto donde sus dirigentes aseguran que no están siendo atendidas sus demandas laborales y profesionales, mientras el sistema de salud continúa enfrentando una crisis estructural de larga data.

Un sistema golpeado por deudas históricas

El conflicto gremial ocurre sobre un sistema sanitario que arrastra una deuda social sin precedentes. Honduras sigue operando con quirófanos escasos y, en su mayoría, en mal estado; además, de heredar problemas de desabastecimiento y vencimiento de medicamentos por retrasos en la entrega, lo que agrava la atención en hospitales y centros asistenciales.

La administración de Asfura ha recurrido a usar clínicas privadas donde cientos de pacientes que esperaron turno por años en el sector público, por fin han sido intervenidos.

A esa realidad se suman ocho hospitales que quedaron a medio construir, pese al compromiso asumido de entregarlos al finalizar el gobierno anterior o en los primeros meses del actual, lo que ha dejado obras inconclusas y mayores presiones sobre una red pública ya debilitada.

En ese escenario, las autoridades del ramo también han señalado un abuso de poder sin precedentes que habría permitido a las más altas autoridades de Salud otorgarse plazas a sí mismas y a familiares, con altos salarios y sin el cumplimiento de requisitos legales, un punto que mantiene encendido el debate sobre transparencia, legalidad y uso de recursos públicos.

Lo que exige el gremio

En su convocatoria, el CMH detalló que la asamblea tendrá como objetivo exigir el cese inmediato de despidos, el reintegro de los médicos cesados, el pago de salarios adeudados y la firma inmediata de contratos. También reclama la centralización de las redes descentralizadas de salud, el cumplimiento del pago de la base salarial en las instituciones donde laboran médicos, el reajuste salarial correspondiente al IPC y al bienio 2026, así como la aprobación del Presupuesto General 2026 destinando el 12 % a la Salud Pública.

El gremio también demanda el cumplimiento inmediato de la moción exhortativa aprobada por el Congreso Nacional el pasado 12 de marzo de 2026, relacionada con los médicos residentes.

La asamblea está prevista para desarrollarse desde las 7:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. En Tegucigalpa y alrededores, la reunión será en el Centro de Convenciones del CMH; en el resto del país, se organizará en las delegaciones o donde estas determinen.

Protesta con atención garantizada

El Colegio Médico recordó que la asistencia de los convocados es obligatoria para fines gremiales y advirtió que la inasistencia injustificada será sancionada conforme a su reglamento interno.

No obstante, también pidió que los servicios de emergencia y áreas críticas permanezcan cubiertos durante la jornada, con el fin de no interrumpir la atención a los pacientes más urgentes.

La nueva movilización refleja la magnitud de la crisis que enfrenta el sistema de salud hondureño: una combinación heredada de precariedad hospitalaria, conflictos laborales, cuestionamientos administrativos y una población que sigue esperando respuestas concretas en uno de los sectores más sensibles del país. (PD/ai)