Médicos vuelven a las calles a protestar frente al hospital Catarino Rivas

San Pedro Sula – Los médicos volvieron a las calles este miércoles al realizar protestas frente al Hospital Mario Catarino Rivas en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Uno de los médicos protestantes manifestó que las asambleas informativas terminarán cuando el gobierno cumpla con el compromiso firmado.

Afirmó que si hay buenas noticias en las próximas horas o días, se suspenderá las asambleas informativas.

Contó que el día anterior (martes) hubo una reunión en la mesa técnica con la Secretaría de Salud para revisar los expedientes de médicos que tenían problemas en sus contratos.

El galeno deseó que con la aprobación del Presupuesto General 2026, se otorgue un buen porcentaje de fondos a la Secretaría de Salud, pero que si solo se da el 6 %, la situación seguirá igual.

Señaló que si se otorga el 12 % del Presupuesto General al sector salud, habrá mejor atención en los centros hospitalarios, se pagará todos los salarios y habrá adquisición de los insumos.

Mientras que otro galeno comentó que el gremio médico del Hospital Catarino Rivas, Seguro Social y de la región metropolitana están unidos para exigir respuestas del presidente Nasry Asfura. AG