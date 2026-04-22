Médicos tienen derecho a la protesta porque en cuatro años los tuvieron amedrentados: María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – Consultada sobre las protestas del gremio médico, la designada presidencial María Antonieta Mejía, señaló que “tienen el derecho a protestar porque en cuatro años los tuvieron amedrentados”.

Acotó que tanto los médicos como los maestros y los transportistas tienen el derecho a la protesta ya que en los últimos cuatro años los coartaron de este derecho ciudadano.

Sin embargo, exhortó a los gremios a manifestarse en el marco del respeto a los demás.

Los médicos volvieron a las calles este día en exigencia del pago de salarios atrasados.

“Hemos escuchado algunas falencias con las que este Gobierno ha iniciado y las aceptamos con mucha humildad”, expresó la designada presidencial.

En ese sentido, consideró que aún se está a tiempo para hacer varias correcciones necesarias.

Finalmente, defendió que este es un gobierno democrático que siempre va a respetar el derecho a la protesta de cualquier ciudadano.

Los cuerpos de seguridad del Estados se encuentran bajo la lupa internacional tras el uso de la fuerza en una manifestación estudiantil en la que un estudiante perdió un ojo.

En ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó preocupación por hechos de protesta estudiantil y llamó a investigación sobre el uso ilícito de la fuerza u otras violaciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

El organismo internacional expresó a través de un pronunciamiento público su preocupación por los hechos de violencia ocurridos tras la intervención policial durante la manifestación estudiantil de ayer en los bajos del Congreso Nacional, en la que un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) resultó gravemente herido. (RO)