Médicos sostienen reunión con autoridades en Casa de Gobierno en busca de acuerdos

Tegucigalpa – Representantes del gremio médico hondureño, encabezados por el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, ingresaron este miércoles a Casa de Gobierno para sostener una reunión con autoridades gubernamentales, con el objetivo de buscar una solución a las problemáticas que afectan al sector salud.

Médicos procedentes de distintas regiones del país se concentran en los alrededores de Casa de Gobierno, en Tegucigalpa, como parte de una jornada de protesta para exigir respuestas a sus demandas.

Los galenos manifestaron que la movilización surge ante la falta de acuerdos con las autoridades respecto a diversos temas laborales y administrativos que, según afirman, impactan tanto a los profesionales de la salud como a la atención que reciben los pacientes en los centros asistenciales del país.

Entre las principales exigencias del gremio destaca la instalación de una mesa de diálogo directa con el presidente de la República, con el fin de abordar de manera integral las necesidades del sector y encontrar soluciones concretas a los problemas planteados.

Los manifestantes señalaron que esperan que la reunión sostenida por la dirigencia médica con funcionarios del Gobierno permita avanzar en las negociaciones y evitar que el conflicto continúe escalando en los próximos días.

Por su parte, las autoridades gubernamentales darán a conocer los detalles sobre los resultados de la reunión una vez que termine la misma.

Mientras tanto, los médicos permanecen atentos al desarrollo de las conversaciones y a las posibles respuestas que surjan de las mismas en las afueras de Casa Presidencial. IR