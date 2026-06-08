Médicos siguen por segunda semana en asambleas; pacientes enfrentan largas esperas y sin consultas

Tegucigalpa – Los médicos del sistema público de salud continúan este lunes su segunda semana de asambleas informativas a nivel nacional, mientras miles de pacientes siguen enfrentando la suspensión de consultas externas y retrasos en la atención médica.

– Los pacientes sufren consecuencias de asambleas de médicos por diferencias del gremio con Gobierno.

El doctor Héctor Carranza, miembro del Tribunal de Honor del Colegio Médico de Honduras (CMH), señaló que el gremio mantiene sus acciones de protesta debido a la falta de pago a numerosos galenos que no reciben salario desde enero de este año, el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades y los despidos que consideran injustificados.

Según Carranza, alrededor de 400 médicos han sido separados de sus cargos, más 44 profesionales despedidos la semana pasada, pese a la alta demanda de personal que enfrenta el sistema sanitario nacional.

«Hay una gran necesidad de médicos en los hospitales y centros asistenciales. Lo preocupante es que existe un componente político en estas decisiones, porque quitan a unos y ponen a otros, y así no se avanza en el fortalecimiento del sistema de salud», expresó.

El diálogo sostenido entre representantes del gremio médico y las autoridades sanitarias no ha logrado, hasta ahora, alcanzar acuerdos que permitan suspender las asambleas, las cuales incluso se han extendido a manifestaciones en las calles.

Carranza recordó que el déficit de médicos es un problema histórico en Honduras y advirtió que actualmente hay más profesionales ejerciendo en el sector privado que en el público, situación que dificulta el acceso de la población a los servicios de salud.

Mientras tanto, los pacientes continúan siendo los más afectados. En hospitales y centros de salud únicamente se atienden emergencias, por lo que quienes llegan a consultas externas o citas programadas deben regresar a sus hogares sin recibir atención.

La misma situación se vive en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), donde los derechohabientes expresan frustración y preocupación. Pacientes relataron que, incluso en condiciones normales, obtener una cita médica representa un desafío, pero con las asambleas la situación se ha agravado al punto de recibir fechas de atención hasta agosto.

Además, muchos usuarios aseguran que no han recibido orientación sobre sus tratamientos ni acceso oportuno a medicamentos, una situación que pone en riesgo especialmente a personas con enfermedades crónicas o patologías de base.

La prolongación del conflicto mantiene en incertidumbre tanto al personal médico como a miles de hondureños que esperan una pronta solución para recuperar la normalidad en los servicios médicos. LB