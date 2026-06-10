Médicos se concentran en Tegucigalpa para movilizarse hacia Casa Presidencial

Tegucigalpa.– A pesar de las condiciones climáticas adversas registradas en las últimas horas, médicos provenientes de distintas regiones del país comenzaron a reunirse este día en la capital hondureña para coordinar una movilización nacional hacia Casa Presidencial en defensa de sus demandas laborales.

La concentración se desarrolla en medio del conflicto que mantiene el gremio médico con las autoridades gubernamentales, debido a la falta de acuerdos sobre diversos reclamos relacionados con salarios, estabilidad laboral y condiciones de trabajo dentro del sistema sanitario público.

Los profesionales de la salud manifestaron que la decisión de organizar una movilización surge ante la ausencia de soluciones concretas a las peticiones que han venido planteando durante las últimas semanas.

Según los representantes del sector, las acciones de protesta buscan llamar la atención de las autoridades sobre la necesidad de resolver problemas que, aseguran, afectan tanto al personal médico como a la calidad de la atención brindada a los pacientes en los centros asistenciales del país.

La reunión en Tegucigalpa también tiene como objetivo evaluar las medidas a seguir en los próximos días y definir si las protestas serán intensificadas a nivel nacional en caso de que no se logren avances en las negociaciones con el Gobierno.

Los galenos han reiterado que mantienen disposición al diálogo, pero insisten en que es necesario alcanzar compromisos concretos respecto al pago de salarios atrasados, el cese de despidos y otras demandas administrativas que consideran prioritarias.

Mientras tanto, las asambleas informativas continúan en diferentes hospitales y centros de salud del país, situación que ha generado afectaciones en algunos servicios médicos y preocupación entre los usuarios del sistema público de salud. IR