Médicos retoman asambleas y suspenden cirugías electivas aducen despidos y falta de pago

Tegucigalpa- El gremio médico a nivel nacional reanudó las asambleas informativas con la suspensión de cirugías electivas y consultas externas, como medida de presión ante lo que denuncian como incumplimientos del Gobierno en acuerdos previos.

De acuerdo con los galenos, en los últimos tres meses se han registrado más de 400 despidos de médicos, mientras que al menos 1,500 profesionales de la salud no han recibido el pago de sus salarios durante ese mismo período.

En el Hospital Mario Catarino Rivas, médicos confirmaron la reactivación de estas acciones, señalando que los despidos continúan pese a acuerdos alcanzados anteriormente. Según denunciaron, las cancelaciones laborales se están realizando mediante notificaciones generales, incluso a través de mensajes, sin explicaciones formales ni documentos individualizados.

Las emergencias hospitalarias continúan operando con normalidad; sin embargo, las consultas externas y las cirugías electivas han sido suspendidas, afectando la atención regular a pacientes.

Los profesionales de la salud también cuestionaron que, pese a la existencia de un decreto de emergencia en el sector, se estén ejecutando despidos en lugar de fortalecer el sistema sanitario.

Por su parte, el portavoz del Colegio Médico de Honduras (CMH), Óscar Sánchez, defendió la decisión del gremio y aseguró que responde a mandatos de la asamblea de médicos.

“Es lamentable escuchar a un colega refiriéndose en contra del Colegio Médico, cuando el colegio somos todos”, expresó Sánchez, al tiempo que enfatizó que las decisiones no son tomadas por la junta directiva, sino por la asamblea, máxima autoridad del gremio.

El vocero detalló que el último encuentro con autoridades se realizó el 1 de abril, donde se firmaron acuerdos que, según denunció, no han sido cumplidos, particularmente en lo relacionado con la suspensión de despidos, el reintegro de personal y la revisión de supuestas irregularidades administrativas.

Asimismo, señaló que más de mil médicos de distintas dependencias, incluyendo la Secretaría de Salud, entes descentralizados, el sistema 911, Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) y la Secretaría de Educación, se encuentran en situación de incertidumbre laboral.

El gremio reiteró que las medidas continuarán mientras no se respeten los acuerdos alcanzados, insistiendo en que el diálogo ha existido, pero que las autoridades no han cumplido con lo pactado.LB