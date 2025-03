Médicos residentes siguen en paro exigen pagos para todo el personal

Tegucigalpa– Médicos residentes han manifestado este jueves que, pese al llamado de la Sesal para una convocatoria con las autoridades del Colegio Médico de Honduras, se mantendrán en asambleas informativas exigiendo la acreditación de sus salarios a todo el personal.

“Estamos contentos y apoyamos al CMH con estas asambleas porque sus luchas son justas, es cierto, ayer a las 5 se nos notificó por parte de la facultad que ya contaban con nuestros cheques adeudados, pero no están los de los 17 colegas por lo que hemos decidido no recibirlos en solidaridad a nuestros compañeros”, puntualizaron.

Agregaron que “nosotros hoy estamos convocados con el rector que nos atenderá y mañana estamos convocados con la comisión tripartita con UNAH, IHSS y Sesal”.

Detallaron que no pueden abandonar la protesta porque es justa ya que los 17 compañeros también están laborando jornada tras jornada y no es justo que ellos no reciban su remuneración.

“Esperemos haber que las decisiones se tomen tras las reuniones que se sostendrán hoy y mañana, por los momentos seguiremos en protesta”, apuntaron. IR