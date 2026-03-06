Médicos residentes en asambleas informativas por falta de pago

Tegucigalpa – Los médicos residentes cumplieron este viernes su amenaza de asambleas informativas ante la falta de pago de su salario-beca.

Jerson Bautista, un representante de los médicos residentes, comentó que el gobierno les adeuda dos meses de salario y que se está entrando a un tercero a partir de este marzo.

También exigen una revisión de un ajuste del pago de salario-beca recordando que llevan cinco años pendientes de esta modificación.

Expuso que 491 médicos residentes de los hospitales de San Pedro Sula y Tegucigalpa dependen del pago de salario-beca para cubrir sus canastas básicas.

Igualmente, está la posibilidad que se una a las asambleas informativas los médicos interinos porque afrontan la misma problemática. IR