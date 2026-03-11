Médicos residentes continúan en asambleas informativas

Tegucigalpa– Médicos residentes mantienen una huelga con diversas exigencias dirigidas al gobierno, incluyendo mejoras salariales, pagos adeudados y condiciones laborales.

Los representantes del movimiento indicaron que la medida de presión continuará hasta que se logre una respuesta formal por parte de las autoridades de salud.

“Estamos solicitando que se nos haga efectivo el pago de los meses atrasados y por ende el aumento solicitado, hasta el momento no ha habido respuestas de las autoridades”, indicaron.

Señalaron que continúan reunidos en asambleas informativas.

Afirmaron que las emergencias están cubiertas 24 horas y siempre hay equipo disponible para cubrir las especialidades.

Los médicos residentes recordaron que si bien es un bono el que reciben, ellos necesitan que se les solvente su situación económica. IR