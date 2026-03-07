Médicos residentes a asambleas informativas el lunes por falta del pago del salario-beca

Tegucigalpa – Los médicos residentes anuncian asambleas informativas para el lunes 9 de marzo desde horas de la mañana en el sistema público ante la falta de pago del salario-beca.

– Piden que este año se revise el salario beca para analizar un incremento.

Así lo informó el médico residente Gerson Bautista, quien detalló que ha existido una demora en la firma del acuerdo tripartito. “Ha habido tanta demora en la firma de del marco legal para poder nosotros optar a recibir el estipendio o beca. Además de eso, esto es un problema repetitivo. Todos los años sucede lo mismo, no se le da prioridad al médico residente y eso permite de que muchos compañeros se vean en necesidad”, reprochó.

Explicó que tienen tres meses sin recibir un ingreso económico y lamentablemente el médico residente no tiene ninguna otra fuente de ingresos, es decir, por sus jornadas laborales normalmente la mayor parte del tiempo pasan permanente en los hospitales.

Justificó que la decisión de las asambleas informativa es con base a la demora que ha habido en la firma del acuerdo y posteriormente se debe pasar un trámite bastante largo y burocrático para que les solucionen las demandas.

La decisión incluye retirarse de salas con pacientes estables, sin abandonar las emergencias el próximo lunes.

Bautista cifró que en los diferentes postgrados y áreas son aproximadamente 491 médicos residentes distribuidos entre San Pedro Sula y Tegucigalpa, incluso hay otros que están en otras ciudades haciendo un servicio social el último año de su programa de postgrado.

El galeno aseguró que las emergencias y áreas críticas, unidades de cuidados intensivos, áreas de estabilización van a continuar con atención médica, sin embargo las salas de hospitalización, consulta externa, serán afectadas.

“Llamamos al orden, estamos pidiendo que se dignifique nuestro trabajo nada más, que se haga efectivo el pago del estipendió beca, pero todo se lleva a consenso en asamblea, al final la mayoría va a decidir qué haremos en los próximos días”, puntualizó. JS