Médicos regionales realizan plantón en Lempira

Tegucigalpa – Un grupo de médicos que laboran en el sistema de salud en el departamento de Lempira realizó un plantón este lunes exigiendo el nombramiento en una plaza laboral a los médicos que laboraron en primera línea de COVID-19 y para los que llevan más de 200 días de labor en el sistema público, un aumento a la base salarial que fue otorgado en octubre de 2024 que no ha sido acreditado al personal asignado a ese departamento.

“Los compañeros que también han laborado con la Secretaría de Salud (SESAL) por más de 200 días también tienen derecho a tener una plaza”, dijo el representante de los médicos en protesta, Miguel Romero.

El galeno dijo que en la jornada participan médicos de todas las redes sanitarias del departamento de Lempira con la expectativa de reunirse con el representante regional y el representante legal de la SESAL en Lempira, por lo que el plantón se extenderá hasta que se realice la reunión.

Detalló que debido a la protesta, los centros de salud permanecen con las puertas abiertas, pero únicamente están atendidos por las enfermeras, “la mayoría de los médicos estamos acá y lo que no, tienen que estar en sus unidades de salud, pero sin atender a los pacientes”. VC