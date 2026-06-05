Médicos rechazan acuerdos y bloquean el Bulevar Fuerzas Armadas para solicitar reunión con el presidente Asfura

Tegucigalpa- Miembros del Colegio Médico de Honduras (CMH) bloquearon el paso a la altura en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa como parte de las acciones de presión para exigir respuestas a sus demandas laborales por medio de una reunión con el presidente de la República y actual ministro de salud, Nasry Asfura.

La protesta se produjo horas después de una reunión entre representantes del gremio, autoridades de la Secretaría de Salud y asociaciones de pacientes, encuentro que no dejó acuerdos definitivos ni el levantamiento de las asambleas informativas que mantienen a nivel nacional.

El presidente del CMH, Samuel Santos, aseguró que las conversaciones sostenidas con los viceministros de Salud no han permitido resolver los problemas planteados por el gremio, por lo que consideran necesario un acercamiento directo con el presidente Asfura.

“No era una convocatoria de diálogo resolutivo. Ya nos hemos reunido varias veces con los viceministros y los acuerdos no se han cumplido”, manifestó.

Según el dirigente, entre las principales exigencias figuran el pago de salarios atrasados, el reintegro de personal despedido y la atención de problemas administrativos que afectan a trabajadores del sector salud en distintas dependencias estatales.

Santos afirmó que más de 360 trabajadores continúan sin recibir sus salarios y denunció que algunos empleados fallecieron mientras esperaban el pago de sus derechos laborales.

Durante la protesta, los manifestantes bloquearon ambos carriles de la calle, lo que provocó largas filas de vehículos y molestias entre los conductores que transitaban por la zona.

El presidente del Colegio advirtió que las acciones de presión continuarán mientras no exista una respuesta concreta del Gobierno.

Asimismo, reiteró que el movimiento tiene un carácter gremial y laboral, rechazando categóricamente señalamientos de motivaciones políticas.

“Si no hay una solución, las acciones van a continuar. Es la única manera que tenemos de defender nuestros derechos”, concluyó. AD