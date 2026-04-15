Médicos realizan plantón en SPS y se movilizan en la capital, las asambleas informativas se mantienen en todo el país  

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) realiza este miércoles varias acciones a nivel nacional y cumplen siete días en asambleas informativas.

En la capital hondureña, los médicos se movilizan hacia Casa Presidencial para pedir una audiencia con el presidente Nasry Asfura.

El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos, aseguró que el gremio no ha recibido una convocatoria formal para instalar una mesa de diálogo.

Santos indicó que la solicitud de los médicos es sostener conversaciones con las máximas autoridades de la Secretaría de Salud ya que consideran que un subsecretario no tiene la jerarquía suficiente para resolver los conflictos planteados.

Añadió que se requieren interlocutores oficiales que den respuestas concretas a las demandas del sector.

Asimismo, señaló que en reuniones previas se lograron rescatar 38 plazas de médicos que habían sido despedidos, pero que aún persisten problemas sin resolver, por lo que el gremio mantiene su postura de exigir soluciones estructurales al sistema de salud.

Mientras que los médicos de San Pedro Sula, Cortes, han vuelto a salir a las calles como parte de las acciones de protesta que llevan a cabo para exigir que se dé marcha atrás al despido de sus compañeros y que se haga el pago de los sueldos adeudados.

Los médicos se apostaron en las afueras del hospital Mario Catarino Rivas de esa ciudad industrial.

En el resto del país, los médicos se mantienen en asambleas informativas de 7 de la mañana a 7 de la noche. IR