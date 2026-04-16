Médicos protestan en la CA-5 exigiendo pagos salariales y reintegro de galenos despedidos

Tegucigalpa – Un grupo de médicos, protestan este jueves en la carretera CA-5, a la altura del desvío El Conejo, Comayagua, donde exigen a las autoridades de gobierno les brinden una solución a su problemática.

– Los médicos exigen pagos de reajustes, no más despidos y el respeto a los derechos de los empleados sanitarios.

“Mientras no tengamos respuesta seguiremos en las calles. No estamos obligados, nosotros somos los afectados, nosotros apoyamos al CMH, pedimos que nos atiendan, que nosotros queremos el diálogo”, manifestaron.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, especificó que los lugares de protestas serán propuestos en asambleas informativas y, mediante esa votación, elegirían el punto para protestar.

“Yo no voy obligado, es un apoyo a los compañeros despedidos injustificadamente, todos comemos, todos tenemos deudas, esto es algo justo. Yo tengo mi permanencia pero estamos en apoyo a los compañeros que han sido despedidos injustificadamente”, argumentó otro galeno.

Los médicos exigen al gobierno el reintegro de médicos despedidos y el pago de sueldos atrasados. IR