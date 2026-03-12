Médicos por interinato suspenden asambleas tras acuerdo con Salud para pago de salarios atrasados

Tegucigalpa- Médicos por contrato e interinato de hospitales públicos suspendieron las asambleas informativas luego de alcanzar un acuerdo con autoridades de la Secretaría de Salud de Honduras para hacer efectivo el pago de salarios pendientes.

El entendimiento se logró tras una reunión entre representantes del gremio médico y autoridades del Hospital Escuela, donde se estableció un calendario de fechas para cancelar los pagos reclamados por el personal sanitario.

El viceministro de Salud, Miguel Castillo, informó que el gobierno asumió el compromiso de realizar los pagos entre hoy y mañana a médicos por interinato y a otros trabajadores del sistema sanitario.

“El acuerdo al que hemos llegado es que tenemos el compromiso firme de pagar entre hoy y mañana a los médicos por interinato y al personal de salud como enfermeras y técnicos”, explicó el funcionario.

Castillo agregó que también se acordó honrar la deuda con el personal por contrato antes de la Semana Santa, como parte de las acciones para normalizar la situación administrativa en los centros asistenciales.

Asimismo, señaló que se avanzó en la firma de un acuerdo tripartito con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante el cual la Secretaría de Salud destina alrededor de 17 millones de lempiras mensuales para becas dirigidas a médicos generales que cursan su especialización.

Por su parte, el subdirector del Hospital Escuela, Cristian Cruz, confirmó que el diálogo permitió establecer un entendimiento sobre los procesos administrativos y las fechas para cumplir con los pagos.

“Hemos llegado a un acuerdo en relación con todo lo que es el proceso administrativo y ya dejamos las fechas establecidas”, señaló.

Cruz explicó que, aunque las negociaciones se realizaron con representantes médicos, también se contempla el pago a otros trabajadores de salud, entre ellos enfermeras, técnicos y personal de apoyo.

El funcionario pidió comprensión al personal sanitario al señalar que la institución atraviesa un proceso de transición administrativa y de resolución de compromisos heredados, los cuales están siendo atendidos progresivamente.

Los médicos por contrato e interinato del Hospital Escuela habían denunciado 69 días sin recibir su salario, situación que motivó la realización de asambleas informativas que afectaron parcialmente la atención en el principal centro asistencial del país.LB