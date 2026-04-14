Médicos no ceden y mantienen asambleas informativas a nivel nacional

Tegucigalpa – El sistema de salud pública de Honduras continúa operando de manera limitada debido a las asambleas informativas impulsadas por el gremio médico, lo que mantiene afectada la atención a pacientes en distintos centros asistenciales del país.

–El presidente del CMH, Samuel Santos convocó también a una reunión extraordinaria para definir acciones concretas en sus medidas de presión.

La Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras convocó nuevamente a una Asamblea Extraordinaria de carácter informativo para este martes 14 de abril de 2026, dirigida a médicos que laboran bajo distintas modalidades de contratación en instituciones públicas.

La convocatoria incluye personal de la Secretaría de Salud (Sesal), Instituto Hondureño de Seguridad Social, Sistema Nacional de Emergencias 911, Ministerio Público y Medicina Forense, así como otras entidades estatales donde prestan servicios profesionales de la salud.

Entre las principales exigencias del gremio destacan el cese inmediato de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios adeudados, la firma de contratos pendientes y el cumplimiento de ajustes salariales correspondientes al año 2026. Asimismo, solicitan la asignación del 12 % del Presupuesto General de la República para el sector salud.

Según lo establecido, los médicos podrán reunirse en sus respectivos centros de trabajo. En el caso de quienes laboran de manera individual, personal del 911 fuera de turno y profesionales despedidos, deberán concentrarse en el Centro de Convenciones del Colegio Médico en Tegucigalpa o en las delegaciones correspondientes.

Las diferencias entre las autoridades de la Sesal y el gremio médico persisten, manteniendo las medidas de presión. Mientras tanto, los pacientes continúan enfrentando las consecuencias de la reducción en la atención, quedando en medio del conflicto sin una solución inmediata a la vista.

Los médicos en distintos hospitales solamente están atendiendo áreas críticas.

En algunos sectores, los médicos han tomado vías públicas. IR