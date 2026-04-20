Médicos mantienen asambleas y denuncian crisis en salud

Tegucigalpa- Las asambleas informativas impulsadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH), continúan este día en distintos centros asistenciales del país, en medio de fuertes cuestionamientos al Estado del sistema sanitario nacional.

-Hay una huelga permanente por falta de insumos y pagos: Samuel Santos.

El presidente del gremio, Samuel Santos, aseguró que en la práctica existe “una huelga permanente” dentro del sistema de salud, debido a la falta de medicamentos, insumos básicos y condiciones adecuadas para atender a los pacientes.

“El paciente llega al hospital, recibe la atención del médico y la receta, pero tiene que salir a comprar todo lo demás, porque no hay ni medicamentos ni materiales”, expresó el galeno, quien pidió analizar la situación “con responsabilidad y sin sesgos políticos o ideológicos”.

Santos también cuestionó la reducción del presupuesto en salud, señalando que, en lugar de fortalecerse, se han destinado alrededor de 1,900 millones de lempiras para la contratación de servicios en hospitales privados con el objetivo de realizar unas 5,400 cirugías, en un contexto marcado por la mora quirúrgica.

El titular del Colegio Médico criticó además el funcionamiento del sistema de citas, tanto en hospitales públicos como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), indicando que “no está funcionando”, lo que agrava el acceso de los pacientes a la atención médica.

Otro de los puntos que genera preocupación en el gremio es la falta de pago a más de 600 médicos, quienes, según denunció, llevan varios meses sin recibir salario, especialmente en zonas rurales. Incluso, mencionó la salida de especialistas de hospitales debido a atrasos que datan desde el año anterior.

“El país quiere un sistema de salud de primer mundo, pero sin pagarle a los médicos ni a los trabajadores sanitarios”, cuestionó.

Respecto a las asambleas informativas, Santos explicó que se trata de una medida de presión ante la falta de respuesta de las autoridades. Señaló que han intentado establecer diálogo con el Gobierno mediante notas formales y acercamientos, sin obtener respuesta.

Asimismo, lamentó que en una reciente visita a Casa Presidencial no fueron atendidos y, en su lugar, se encontraron con presencia policial, lo que calificó como una acción inadecuada.

Recordó que el CMH, advirtió al presidente Nasry Asfura que no es correcto que él se autodenomine como ministro de Salud, porque eso no es lo correcto y no se atendió la recomendación y ahora se dan las consecuencias de esa decisión.

Finalmente, el presidente del Colegio Médico advirtió que la crisis podría profundizarse debido a recortes presupuestarios que también afectan la formación de nuevos profesionales de la salud en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, lo que impactaría a futuro la capacidad del sistema sanitario.LB