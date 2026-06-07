Médicos mantendrán asambleas informativas este lunes en todo el país

Tegucigalpa – El Colegio Médico de Honduras (CMH) continuará este lunes 8 de junio con asambleas informativas simultáneas a nivel nacional, como medida de presión para exigir soluciones a una serie de problemas laborales.

A través de una convocatoria oficial, la Junta Directiva del CMH llamó a participar a los profesionales de la medicina que laboran en las distintas instituciones públicas del país.

Entre las principales demandas figuran el cese de despidos, el reintegro de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios atrasados, la firma de contratos pendientes, el cumplimiento de reajustes salariales, el pago de cesantías a médicos jubilados y una mayor asignación presupuestaria para la salud pública.

El gremio indicó que la asistencia es obligatoria para los médicos convocados y advirtió que la inasistencia injustificada podría ser sancionada conforme a la normativa interna del colegio profesional.

No obstante, la organización aseguró que los servicios de emergencia y las áreas críticas de los centros asistenciales continuarán operando con normalidad, para garantizar la atención de la población durante el desarrollo de las asambleas. AD