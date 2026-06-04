Médicos intensifican acciones y se van a las calles a nivel nacional aducen incumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa- El Colegio Médico de Honduras (CMH) anunció este jueves la intensificación de asambleas informativas y la realización de movilizaciones a nivel nacional a partir de las 10:00 de la mañana, ante la falta de acuerdos con las autoridades gubernamentales y la ausencia de respuestas satisfactorias a sus demandas laborales.

Las acciones no se hicieon esperar y las marchas han iniciado en distintos puntos del país, entre ellas en la carretera CA-13 en La Ceiba, donde médicos han confirmado su participación como parte de las protestas que se desarrollan de forma simultánea en varias regiones.

De igual forma en la capital Tegucigalpa a la altura del Bulevar de las Fuerzas Armadas ya se encuentran concentrados en calles y lo mismo en Choluteca donde se han apostado en la rotonda principal.

La representante de la Mesa Técnica del CMH, Karen Guzmán, explicó que el gremio fue convocado a asambleas a nivel nacional debido al incumplimiento de compromisos adquiridos con la Secretaría de Salud desde el mes de abril, situación que mantiene inconformidad entre los profesionales, mismas que se han mantenido por cuatro días consecutivos.

“El problema persiste y no se han cumplido los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo”, señaló la dirigente, al tiempo que advirtió que continúan las afectaciones por despidos, atrasos salariales y falta de formalización de contratos.

Por su parte, el integrante de la Junta Directiva del CMH, Tirso Godoy, indicó que la reciente reunión con representantes del Congreso Nacional no tuvo como objetivo resolver de manera inmediata la problemática, sino abrir espacios de diálogo para la búsqueda de soluciones estructurales.

Entre las principales demandas del gremio médico se encuentran el cese inmediato de despidos, la reincorporación de médicos separados de sus cargos, el pago de salarios atrasados que superan según los quejosos los cinco meses, la firma de contratos pendientes, así como el cumplimiento del reajuste salarial conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el incremento bienal previsto para 2026.

Asimismo, el CMH exige la asignación del 12 % del Presupuesto General de la República al sistema de salud pública, el respeto a la estabilidad laboral, el pago de cesantías a médicos jubilados y la centralización de las redes descentralizadas de salud.

Mientras tanto, la población expresa preocupación por el impacto de las protestas, ya que muchos pacientes aseguran haber perdido días de trabajo y no haber recibido atención médica en distintos centros asistenciales, situación que agrava la ya deteriorada atención en el sistema de salud pública del país.LB