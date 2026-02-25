Médicos en servicio social inician paro nacional por falta de contrato y pago de salario beca

Tegucigalpa- Médicos internos y en servicio social iniciaron un paro de labores a nivel nacional este miércoles ante la falta de renovación del convenio interinstitucional y el incumplimiento en el pago del salario beca, según informó la doctora Evelyn Martínez, coordinadora del movimiento.

La galena explicó que el convenio suscrito entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL), venció en diciembre de 2025, dejando en una situación de desprotección legal y económica a quienes realizan su práctica en hospitales regionales y centros de salud del país.

“Estamos en paro porque el convenio interinstitucional se venció en diciembre de 2025. Tanto médicos internos como médicos en servicio social y otros componentes de las carreras de salud estamos desprotegidos de forma legal y económica ante la labor que realizamos”, manifestó Martínez.

De acuerdo con la coordinadora, alrededor de 250 médicos internos y unos 200 médicos en servicio social se encuentran a la espera de una fecha oficial para la firma de contratos y el pago del salario beca, el cual según denunciaron, no se les cancela desde el año pasado.

Asimismo, señaló que existe un grupo de médicos internos que ya concluyó su internado y aún no ha recibido el pago correspondiente. Indicó que, aunque se inició un proceso de trabajo bajo un convenio previo, con la transición de gobierno el trámite quedó inconcluso y hasta la fecha ninguna autoridad del nuevo Gobierno se ha reunido con ellos para abordar la problemática.

“No hemos tenido ningún acercamiento. Solo estamos a la espera de que nos puedan atender”, expresó.

Los médicos anunciaron que el paro se mantendrá a nivel nacional hasta que se les brinde una fecha concreta para la firma de contratos y el desembolso del salario beca. No obstante, aseguraron que no abandonarán las áreas críticas.

“Las emergencias estarán siempre cubiertas”, afirmaron, al tiempo que reiteraron que continuarán brindando atención en ese servicio para no afectar a la población que requiere asistencia inmediata.LB