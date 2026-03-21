Médicos en huelga

Foto del díaMédicos en huelgaPor: EFE21 de marzo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Deportes4-0. El Bayern, sin Luis Díaz, golea con doblete de Gnabry NacionalesTransportistas piden L. 6 de incremento en las rutas cortas SaludAl menos 33 pacientes fueron abandonados en febrero por familiares en Hospital Escuela DeportesMascherano dice que el Inter Miami sigue procesando la eliminación en la Copa de Campeones NacionalesIHTT desautoriza incrementos a tarifa del transporte interurbano