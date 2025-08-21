Médicos en contrato e interinos del Hospital Escuela amenazan con paro para el 1 de septiembre

Tegucigalpa – Los médicos de contrato e interinato del Hospital Escuela amenazaron a la Secretaría de Salud con ejercer una protesta de brazos caídos a partir del 1 de septiembre si no reciben su pago de salarios.

A través de un pronunciamiento, los médicos de estas dos modalidades en el principal hospital del país exponen su cansancio y malestar ante la constante de violación de sus derechos laborales.

Seguidamente, indicaron que durante el año han vivido en incertidumbre por saber si recibirán o no el pago de su salario, pese al cumplimiento de sus funciones con los pacientes.

Señaló que no han recibido el pago del salario correspondiente a julio ni se les ha acreditado el de agosto.

“No es justo ni digno que continuemos trabajando en condiciones de dos meses sin salario, situación que atenta contra nuestra estabilidad y el bienestar de nuestras familias”, cita el pronunciamiento.

Igualmente, denunciaron que a los médicos interinos se les adeuda la mitad del pago del decimocuarto mes de salario.

También reprochó que laboran en condiciones indignas y precarias, sin contar con los insumos médicos básicos para la atención de los pacientes, falta de medicamentos, equipo, material descartable y herramientas para la capacidad de respuesta.

Añadió que pese a la asignación de plazas médicas a nivel nacional a todo el personal con más de 200 días de antigüedad laboral, el Hospital Escuela fue excluido.

Por lo tanto, los médicos en contrato e interinos del Hospital Escuela exigen la dotación de insumos médicos y herramientas básicas para brindar atención, pago inmediato y completo de los salarios adeudados, y el respeto de los derechos laborales. AG