Médicos en asambleas informativas por incumplimiento de acuerdos

Tegucigalpa- El gremio médico inició asambleas informativas a nivel nacional en protesta por el incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno y el atraso en el pago de salarios que, en algunos casos, alcanza hasta cinco meses para varios profesionales de la salud.

Las medidas de presión se desarrollarán en un horario de 7:00 a. m. a 7:00 p.m, durante el cual únicamente se atenderán servicios de emergencia y casos prioritarios, según confirmó el Colegio Médico de Honduras (CMH).

La doctora Lidia Ramos, integrante del CMH, descartó que la convocatoria tenga motivaciones políticas y aseguró que la decisión responde al incumplimiento reiterado de los compromisos establecidos en mesas de diálogo con las autoridades.

“No estamos acá por una cuestión política. En dos ocasiones, de buena voluntad, se han suspendido las asambleas informativas porque se nos prometió el cumplimiento de acuerdos, pero no han sido respetados”, expresó.

Ramos señaló que la principal demanda del gremio es el pago de salarios atrasados, indicando que numerosos médicos continúan sin recibir su remuneración desde hace varios meses, situación que ha generado preocupación entre los profesionales afectados.

Asimismo, afirmó que el gremio busca proteger a los trabajadores de la salud ante lo que calificó como abusos laborales y denunció la falta de capacidad institucional para resolver la crisis.

“Si no tienen la capacidad, que se hagan a un lado y permitan que otras personas con capacidad asuman la responsabilidad”, agregó.

El CMH informó que durante las asambleas se mantendrán operativos los servicios de emergencia, incluyendo la atención de mujeres embarazadas y casos críticos.

Las autoridades del gremio indicaron que las asambleas se mantendrán de forma indefinida hasta que se cumplan los acuerdos pendientes y no se descartan nuevas acciones si la situación no se resuelve.LB