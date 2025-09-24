Médicos en asambleas informativas en ocho departamentos

Tegucigalpa- Médicos que laboran en instituciones descentralizadas en ocho departamentos del país se encuentran en asambleas extraordinarias en la sede del Colegio Médico de Honduras (CMH), quienes piden respuestas a la Secretaría de Salud ante la exigencia de su reajuste salarial.

El presidente del Colegio Médico de Honduras, Samuel Santos notificó que la comunicación con la Secretaría de Salud está rota “no responden llamadas”, por lo que iniciaron medidas de presión con asambleas informativas.

Lamentó que además de acciones como asambleas informativas, no pueden hacer nada más que hacer una protesta.

«No tenemos una Policía o una Fiscalía para meter preso a un ministro, lo más violento que podemos llegar a hacer, es sacarle la lengua a un ministro», dijo Santos.

El presidente del Colegio Médico de Honduras, dijo que las exigencias son el reajuste salarial, vacaciones que son mal calculadas, estabilidad laboral ya que hay médicos que tienen 11 años de laborar y no tienen ninguna plaza.

Asimismo, respeto a la jornada laboral, definir el puesto de trabajo y descanso profiláctico. IR