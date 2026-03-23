Médicos en asambleas extraordinarias a nivel nacional, por atraso salarial

Tegucigalpa- Médicos a nivel nacional iniciaron asambleas extraordinarias, tras el llamado delColegio Médico de Honduras (CMH), convocó a sus agremiados a asambleas extraordinarias a partir de las 7:00 de la mañana de este día, en protesta por el incumplimiento en el pago de salarios de hasta tres meses y denuncias de amenazas a la estabilidad laboral de médicos bajo modalidad de contrato e interinato.

Según explicó el vocero del gremio, Óscar Sánchez, la medida surge ante la crítica situación que enfrentan numerosos profesionales de la salud que, además de no recibir su salario, en algunos casos ni siquiera cuentan con contratos firmados, lo que agrava la incertidumbre laboral.

“El atraso de pagos afecta a colegas bajo régimen de interinato y contrato, y en varios municipios ni siquiera se han firmado los documentos correspondientes, lo que retrasa aún más cualquier proceso de remuneración”, señaló.

El galeno también denunció irregularidades en zonas descentralizadas, especialmente en el departamento de Lempira, donde gestores no han completado los procesos administrativos necesarios para garantizar los pagos. Asimismo, mencionó el caso particular del alcalde de Erandique, quien presuntamente habría amenazado con despedir a médicos, situación que calificó como grave y atentatoria contra el gremio.

Por su parte, el presidente del Colegio Médico, Samuel Santos, junto a la junta directiva, había realizado gestiones previas para evitar esta problemática, sin embargo, según el vocero, estas no fueron atendidas oportunamente por las autoridades correspondientes.

Sánchez indicó que esta situación también responde a problemas heredados de administraciones anteriores, debido a la falta de gestión oportuna en la recopilación de documentos para la incorporación de médicos a planillas al inicio de cada año.

El gremio médico advirtió que las asambleas extraordinarias se desarrollarán en todos los centros de trabajo del país, manteniendo únicamente la atención en áreas de emergencia y servicios críticos, mientras exigen una solución inmediata a sus demandas laborales.LB