Médicos descentralizados protestan frente a Casa Presidencial

Tegucigalpa- Médicos de las redes descentralizadas protestan este jueves frente a Casa Presidencial exigiendo se cumplan sus exigencias.

Los galenos indicaron que llevan ya cinco semanas realizando protestas en diferentes sectores del país donde están distribuidos.

Afirmaron que las autoridades sanitarias no les quieren cumplir con una plaza laboral y el reajuste salarial.

En el departamento de Lempira, los galenos mantienen la toma en el edificio donde funciona la regional de Salud.

Los manifestantes indicaron que las tomas son parte de las medidas de presión para que la presidenta Xiomara Castro acceda a reunirse con ellos y se les dé cumplimiento a sus exigencias.

“Queremos acuerdos permanentes, ajuste salarial”, apuntaron los galenos. IR