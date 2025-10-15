Médicos descentralizados protestan frente a Casa Presidencial exigiendo pago de base salarial y definición de jornada laboral

Tegucigalpa – Un grupo de médicos descentralizados realiza este miércoles una protesta frente a la entrada de Casa Presidencial para exigir el cumplimiento de las demandas solicitadas.

Los galenos bloquearon el paso vehicular en una de las calles del bulevar Juan Pablo II para exigir respuestas del pago atrasado del salario.

El presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos, manifestó que los médicos descentralizados no tienen un horario laboral definido, los obligan a laborar en días feriados y fines de semana.

Denunció que estos galenos no han recibido el pago de su base salarial y que la excusa que dice los gestores es que no han recibido el dinero de la Secretaría de Salud, pero que ha habido contradicciones.

“Nadie ha demostrado con documentos que ese dinero está depositado para que los colegas puedan recibir su salario”, expresó.

Detalló que más de 250 galenos trabajan en el sector descentralizado y que su petición no es nada del otro mundo como la definición de un horario de trabajo, pago de su base salarial y quiénes son sus patronos.

Santos cuestionó que los médicos descentralizados desconocen quien es su patrono, si la Secretaría de Salud o los entes descentralizados. AG