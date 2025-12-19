Médicos descentralizados en asambleas informativas

Tegucigalpa – Los médicos descentralizados de la zona de occidente cerrarán el año 2025 con asambleas informativas ante la falta de pago de sueldos y salarios aguinaldo, además de la deuda acumulada, informó el miembro de la junta directiva del Colegio Médico de Honduras (CMH), Tirzo Godoy.

“Es penosa y lamentable la situación de apatía total del Estado ya que la Secretaría de Salud no dio respuesta a los once pactos que se han firmado para poder evitar llegar a este nivel y ahorita se agrava la situación por este cambio de gobierno”, señaló el galeno.

Godoy señaló que los médicos vuelven a caer en el nudo donde sus colegas vuelven a quedarse sin salario ni permanencia vigente. “Están en asambleas informativas, las emergencias están atendiéndose”, dijo.

Además agregó que no comprende cómo quieren mejorar el sistema de salud sin las condiciones ni la infraestructura ni la parte financiera para dar el incentivo que amerita y que es honroso para cada trabajador.Adelantó que para el 2026 se intensificará la lucha del gremio descentralizado, ya que estos son parte del sistema. VC