Médicos descentralizados de Honduras cumplen cinco semanas en asambleas informativas

Tegucigalpa – Médicos descentralizados de varias regiones de salud cumplen cinco semanas en asambleas informativas por falta de pago.

Los profesionales denuncian que la Secretaría de Salud (Sesal) no ha mostrado voluntad para resolver la crisis y solicitan una reunión directa con la presidenta Xiomara Castro.

Pese a que su salario se paga por parte de la Secretaría de Salud, la dependencia estatal alega que existe una terciarización.

En ese sentido, Tirzo Godoy, representante del Colegio Médico de Honduras (CMH), señaló “lo que queremos saber nosotros como Colegio Médico es, primero, quién es responsable de poderles realizar el pago, ya que, pues, como hemos visto en los diferentes medios y hemos hablado en las diferentes semanas, no hay una responsabilidad directa de parte de la Secretaría de Salud; ellos hablan de que hay una tercerización, de que son las empresas que los contratan; sin embargo, quien emite el cheque, pues, es la Secretaría de Salud”.