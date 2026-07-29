Médicos denuncian crisis de anestesia y suspensión de cirugías de mayor complejidad

Tegucigalpa- Una crisis de abastecimiento de medicamentos e insumos médicos mantiene en alerta al sistema sanitario público de Honduras, luego de que médicos denunciaran la falta de anestesia general en los hospitales, situación que estaría provocando la suspensión de procedimientos quirúrgicos.

El doctor Fredy Portillo señaló que actualmente los centros hospitalarios únicamente cuentan con anestesia raquídea, utilizada para intervenciones en la parte inferior del cuerpo, pero carecen de anestesia general necesaria para cirugías de mayor complejidad.

«Tenemos quirófanos vacíos, sin ninguna programación. A nivel nacional en los hospitales de Honduras no tenemos anestesia para que el paciente pueda recibir una anestesia general; únicamente tenemos anestesia raquídea, que es dormir de la cintura para abajo», denunció el galeno, en un video publicado en redes sociales.

Explicó que esta situación afecta a pacientes que requieren operaciones en miembros superiores, cirugías de vesícula y otros procedimientos que no pueden realizarse sin anestesia general, generando retrasos en la atención médica.

El médico cuestionó la falta de respuesta de las autoridades de Salud y aseguró que la ausencia de estos insumos está impactando directamente la programación quirúrgica en los hospitales públicos del país.

Crisis de fentanilo

Por su parte, el doctor y diputado Carlos Umaña confirmó que existe una «crisis aguda» de fentanilo en la Secretaría de Salud, un medicamento considerado esencial para procedimientos quirúrgicos y unidades de cuidados intensivos.

Umaña explicó que el desabastecimiento estaría relacionado con problemas en el manejo de las importaciones del medicamento durante la administración anterior, señalando que los controles aplicados provocaron retrasos en el ingreso de los cargamentos, pese a que tenían autorización para uso médico.

«Hoy por hoy tenemos desabastecimiento de fentanilo para el sector quirúrgico y cuidados intensivos en nuestro país», manifestó.

El especialista advirtió que la falta de este medicamento representa un desafío para el sistema sanitario, debido a que su adquisición no es sencilla y se requiere una respuesta inmediata para garantizar la atención de los pacientes que necesitan intervenciones quirúrgicas y cuidados especializados.

Los médicos esperan que las autoridades de Salud adopten medidas urgentes para resolver la escasez y evitar que más pacientes continúen esperando por procedimientos necesarios. De momento las autoridades de Sesal no se han pronunciado al respecto de manera oficial.LB