Médicos denuncian cinco meses sin salario y advierten posibles protestas a nivel nacional

Tegucigalpa- Más de 500 médicos en Honduras continúan sin recibir salario desde hace cinco meses, situación que ha generado indignación y podría desencadenar nuevas acciones de protesta por parte del gremio médico.

Así lo indicó el doctor Ricardo Rodas, quien lamentó que, pese a las reuniones y acuerdos alcanzados con las autoridades, el problema persiste sin una solución concreta.

“Lamentablemente hemos visto cómo más de 500 colegas tienen ya cinco meses sin pago y esta es una situación reiterativa que no entendemos por qué no se logra resolver. Se sientan en la mesa, se hacen conversaciones con las autoridades, se llega a acuerdos, se dice que se les va a pagar, se firman contratos, pero pasan cuatro o cinco meses y sigue la problemática”, expresó Rodas.

El galeno recordó que recientemente una doctora falleció mientras esperaba el pago de sus salarios atrasados, dejando a sus hijos en la orfandad.

“Esto no puede seguir así. La situación es prácticamente insostenible. Hay médicos en interinato, compañeros despedidos que no han sido reintegrados y también personal descentralizado a nivel nacional que enfrenta la misma problemática”, agregó.

Seguidamente, Rodas indicó que la junta directiva del Colegio Médico de Honduras sostendrá una sesión ordinaria para definir las medidas a tomar, entre ellas posibles asambleas informativas y protestas en las calles.

Según el especialista no se descarta ir nuevamente a las calles “porque al parecer no hay otra alternativa. Muchos compañeros están llamando y preguntando qué pasa y por qué no les pagan”, señaló.

El médico cuestionó además la falta de gestión administrativa por parte de las autoridades sanitarias y aseguró que el incumplimiento constante de pagos está deteriorando aún más el sistema de salud y las condiciones laborales del gremio médico.LB