Médicos del IHSS se suman a asambleas informativas

Tegucigalpa- Los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se han unido a las asambleas informativas convocadas por el Colegio Médico de Honduras (CMH), en protesta por el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos con las autoridades de Salud y la falta de pago de salarios que, en algunos casos, supera los cinco meses.

El presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, Ricardo Rodas, señaló que la medida responde al llamado del gremio médico a nivel nacional, reiterando que persisten compromisos incumplidos alcanzados en mesas de negociación con viceministros del sector, sin que hasta la fecha se haya dado respuesta efectiva.

“Todavía tenemos colegas que siguen sin recibir su pago desde hace más de cinco meses, otros no han sido reintegrados a sus puestos de trabajo. Vemos además que un gran número de colegas que laboraban en el 911 han sido despedidos”, expresó Rodas.

El representante médico denunció además lo que calificó como un deterioro del sistema de salud y una falta de voluntad para atender las demandas del gremio. “Parece que hay un afán de confrontar al gremio médico y destruir la salud. En países vecinos como El Salvador están inaugurando hospitales, mientras aquí estamos expulsando médicos del sistema público”, agregó.

El Colegio Médico de Honduras mantiene desde ayer las asambleas informativas a nivel nacional, como medida de presión para exigir el cumplimiento de los acuerdos y la regularización de los pagos pendientes a los profesionales de la salud.LB