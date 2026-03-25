Médicos del IHSS se mantienen en asambleas informativas

Tegucigalpa- Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se mantienen este miércoles en asambleas informativas por falta de pago.

Los médicos señalaron que ante la falta de pago acordaron continuar con las asambleas informativas, este día se concentran en la periférica de la colonia Kennedy en la capital.

La crisis en el Seguro Social se agudiza con la protesta de los médicos ya que los derechohabientes constantemente denuncian la falta de citas médicas y medicamentos.

Asimismo, suman tres meses sin la realización de cirugías electivas.

Solo el área de emergencia está atendiendo esta mañana en el IHSS.

Los derechohabientes que tenían citas programadas, las tendrán que volver a solicitar ante la protesta de los médicos. IR