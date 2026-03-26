Médicos del IHSS se mantienen en asambleas informativas ante falta de pago

Tegucigalpa- En el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en la capital, los médicos continúan con asambleas informativas ante el incumplimiento del pliego de peticiones del sector salud.

-Mientras tanto, este día se registraron largas filas de derechohabientes en varias clínicas del IHSS y lamentaron la situación porqué son los pacientes los que pagan las consecuencias.

Entre las demandas más urgentes se encuentra el pago atrasado de varios galenos.

Las autoridades, por su parte, aseguran que no cuentan con los recursos necesarios para los desembolsos.

Las asambleas se mantendrán hasta que se haga efectivo el pago.

Se indicó que hay un acuerdo de pago, pero los galenos acordaron que hasta que se les haga el pago se reincorporarán a sus funciones. IR