Médicos del IHSS recurren a trabajar manualmente “como se hacía antaño” por caída del sistema

Tegucigalpa – Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), informó que desde hace varias semanas los médicos trabajan de forma manual como se hacía en antaño, a causa de la caída del sistema informático.
Explicó que los médicos están emitiendo recetas escritas y están trabajando con expedientes impresos ya que el sistema digital presenta muchas fallas.
Lamentó que nadie se hace responsable de esta situación que persiste desde hace varias semanas consecutivas.
Muchas veces no se otorga el medicamento o una cita a un paciente simplemente porque no hay sistema.
Sin embargo, los médicos han recurrido a trabajar manualmente y emitir las recetas de manera escrita, dijo.
Expuso que el IHSS también enfrenta la problemática de vacaciones a médicos, lo que provoca una sobreacumulación de citas.
Pese a las anteriores problemáticas, las atenciones, las citas y la entrega de medicamentos no han parado, zanjó el galeno. (RO)